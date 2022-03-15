العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ20.. لحظة بلحظة
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يواصل الجيش الروسي لليوم الـ20 عملياته لتعطيل المرافق العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونيتسك ولوغانسك، دون أن تؤدي مساعي الوساطة والمفاوضات إلى تسوية سياسية للأزمة حتى الآن.
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