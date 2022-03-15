القوات الروسية تنقل مساعدات إنسانية إلى قريتين بضواحي العاصمة الأوكرانية بعد تخلي كييف عن سكانها

قام العسكريون الروس بنقل مساعدات إنسانية إلى قريتي كاتيوجانكا وبوروديانكا في ضواحي كييف.

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وقال النائب السابق في البرلمان الأوكراني، أوليغ تساريوف، في حديثه لقناة "RT": "لسوء الحظ، تخلت السلطات المحلية في العديد من التجعات السكنية عن السكان تماما. ومعظم التجمعات السكنية التي تتمركز فيها القوات الروسية آمنة الآن".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية قامت خلال الانسحاب بتدمير العديد من المحولات (لتوليد الكهرباء) التي تحتاج الآن إلى إصلاح، مضيفا: "نتوقع أن روسيا ترسل فرقا ما، لأننا لا نستطيع إصلاحها بمفردنا".

المصدر: RT