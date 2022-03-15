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جنوح سفينة سياحية على متنها آلاف السياح قبالة ساحل الدومينيكان

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جنوح سفينة سياحية على متنها آلاف السياح قبالة ساحل الدومينيكان
AFP
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أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن سفينة سياحية تقل آلاف السياح، جنحت قبالة ساحل جمهورية الدومينيكان الشمالي، بعد أن غادرت ميناء بويرتو بلاتا.

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وقال مسؤولون في جمهورية الدومينيكان، إن السفينة نرويجية، وتحمل على متنها 3000 سائح و1600 شخص من أفراد الطاقم.

وأوضح نائب الأدميرال رامون جوستافو هيرنانديز هيرنانديز، أنه "في الوقت الراهن، لا يوجد خطر بالنسبة للركاب أو أفراد الطاقم"، معلنا أن "القاطرات تعمل بالفعل لتحرير السفينة، وستنضم إليها قاطرات إضافية قريبا للمساعدة في عمليات الإنقاذ".

المصدر: AFP

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