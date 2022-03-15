القضاء في كازاخستان يسمح باعتقال ابن أخ نزارباييف

سمحت محكمة تحقيق في مدينة نور سلطان بالقبض على خيرات ساتيبالديولي ابن شقيق الرئيس السابق لكازاخستان نور سلطان نزارباييف.

وسيتم اعتقال المذكور على ذمة التحقيق في قضية اختلاس أموال شركة "كازاختيلكوم" .

في 13 مارس، أعلنت هيئة مكافحة الفساد في كازاخستان، أنها تحقق في قضية جنائية تتعلق بوقائع إساءة استخدام المنصب الرسمي واختلاس أموال شركة "كازاختيلكوم" على نطاق واسع جدا. وضمن التحقيق في هذه القضية تم احتجاز ساتيبالديولي.

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وجاء في بيان صدر عن المحكمة: "في 15 مارس 2022، صادقت محكمة التحقيق المشتركة بمدينة نور سلطان على إجراء وقائي تضمن توقيف المشتبه به خيرات ساتيبالديولي لمدة شهرين".

ويشار إلى أن شركة "كازاختيلكوم"، هي أكبر مشغل اتصالات في كازاخستان.

المصدر: نوفوستي