الخارجية الصينية: العقوبات الأحادية تزيد التناقض

قال وزير خارجية الصين وانغ يي، إن بلاده تواصل لعب دور بناء في دفع محادثات السلام قدما بهدف خفض التوتر ومنع حدوث أزمة إنسانية في أوكرانيا.

وذكر الوزير الصيني، في اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي، أن العقوبات الأحادية تؤدي فقط إلى تفاقم التناقض وزيادة التوتر.

ويرى الوزير، أن وراء الأزمة في أوكرانيا يقف تفاقم التناقضات في مجال الأمن الأوروبي، المتراكمة على مدى فترة طويلة. وأضاف: "لتحقيق استقرار طويل الأمد في أوروبا، يجب أن يشارك الاتحاد الأوروبي والناتو وروسيا في حوار متساو، لتشكيل نظام أمني متوازن وفعال ومستدام".

إقرأ المزيد

وشدد على أن التعاون والمشاورات، هي حكمة سياسية ومن التقاليد الدبلوماسية لدول الشرق، وقد أثبتت فعاليتها حقا.

ووفقا له، في ظل الظروف الحالية، ينبغي الحرص على السلام والاستقرار في شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل أكبر.

المصدر: نوفوستي