السفير الروسي في واشنطن: الإعلام الغربي متحيز للغاية

أعرب السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف عن أمله في أن تتوقف وسائل الإعلام الأمريكية عن التحريض على كراهية روسيا وأن تغطي الوضع في أوكرانيا والعملية الروسية هناك دون تحيز.

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جاء ذلك في تعليق أدلى به أنطونوف لمجلة "نيوزويك" ونشرته السفارة الروسية عبر "فيسبوك" مساء الاثنين.

وقال أنطونوف إن الغالبية الساحقة من وسائل الإعلام الغربية تفرض على متابعيها صورة متحيزة للغاية للأحداث في أوكرانيا، ولا تنشر إلى المواد التي تصور روسيا كجهة معتدية.

ولفت السفير الروسي إلى أن القنوات التلفزيونية الأمريكية لم تبث تقريرا واحدا عن الهجوم الصاروخي الأوكراني على دونيتسك والذي أودى بحياة 20 شخصا بينهم أطفال امس الاثنين، مضيفا "هناك انطباع أن ذلك لا يهم أحدا".

وقال أنطونوف: "لا أحد هنا يبالي بحرية التعبير وتعددية الآراء بما لا يتوافق مع الدستور الأمريكي".

المصدر: "نوفوستي"