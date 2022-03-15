زيلينسكي يعلن انطلاق الإصلاح الضريبي في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن إطلاق الإصلاحات الضريبية في أوكرانيا والتي تقضي بالدفع الطوعي للضرائب من قبل الشركات الصغيرة ووقف عمليات التفتيش على الأعمال الحرة.

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وأفاد بأن مجلس وزراء البلاد وافق على مجموعة من القرارات لدعم الاقتصاد.

وقال في خطاب متلفز أذيع ليلة الثلاثاء: "وافق مجلس الوزراء الأوكراني على مجموعة من القرارات لدعم اقتصادنا. لكي تعمل الأعمال الحرة. كي تكون هناك وظائف لدى الناس. في المجالات التي يسمح بها الأمن. في المجالات التي يوجد استعداد للعمل فيها. أولا، نبدأ بإجراء الإصلاح الضريبي. بدلا من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل نعطي معدل 2% من حجم الأعمال والمحاسبة المبسطة. بالنسبة للشركات الصغيرة وهي المجموعتان الأولى والثانية من رواد الأعمال، نضع دفعة طوعية لضريبة واحدة، أي أنه إذا كنت تستطيع - ادفع وإذا لم تستطع - فلا توجد مساءلة. ثانيا، إلغاء الإشراف على الأعمال. نحن نقوم بإلغاء جميع عمليات التفتيش لجميع الشركات حتى يتمكن الجميع من العمل بشكل طبيعي".

ووعد زيلينسكي أيضا بمواصلة إجراء إصلاحات مماثلة في البلاد.

وصرح أمس الاثنين أن الحكومة الأوكرانية "تلقت تعليمات واضحة بإعادة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وإزالة كل ما يعرقل عملها وتخفيف الضرائب قدر الإمكان، وإزالة جميع الصعوبات حتى لا يسحق النظام".

المصدر: نوفوستي