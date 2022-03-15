وزيرة إسرائيلية تتهم الحكومة بممارسة "نفاق الرجل الأبيض"

قالت وزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية بنينا تامانو شطا إن بلادها تمارس "نفاق الرجل الأبيض" بتجاهلها اليهود الإثيوبيين الراغبين في الهجرة إليها، فيما تفتح أبوابها ليهود أوكرانيا.

وجاء ذلك في تصريحات شطا ذات الأصول الإثيوبية خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية الذي تركز الجزء الأكبر منه على مسألة اللاجئين الأوكرانيين، حسب صحيفة "معاريف" العبرية.

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ويقيم عشرات آلاف الإثيوبيين في مخيمات انتظار بالعاصمة أديس أبابا ومدينة جوندار شمالي البلاد، انتظارا للسماح لهم بالهجرة إلى إسرائيل حيث أقاربهم.

وقالت شطا: "أعمل بلا كلل من أجل استيعاب من ينطبق عليهم قانون العودة من أوكرانيا، لكني أريد أن أسمع صوتا آخر يتحدث عن يهود إثيوبيا".

وأضافت: "أطالب بإنقاذ عاجل لمن ينطبق عليهم قانون العودة من تيغراي وإثيوبيا الذين يعيشون الحرب منذ عام، لكن أحدا لم يفتح فمه هنا من أجل من يستحقون قانون العودة من إثيوبيا.. هذا ببساطة نفاق الرجل الأبيض".

واتفق معها وزير الاتصالات يوعاز هاندل قائلا: "عندما كان هناك لاجئون من إفريقيا لم أر أحدا يتكلم"، ورد عليه وزير الشتات نحمان شاي ساخرا: "ذلك لأننا من أوروبا"، فيما طالبته الوزيرة تامانو شطا بالتراجع عن ذلك معتبرة أن الأمر ليس مضحكا.

وكانت إسرائيل قد سنت قانون العودة عام 1950 ويمنح اليهود حق الهجرة إلى إسرائيل والحصول على جنسيتها، إلا أنه تم تعديله عام 1970 ليشمل المنحدرين من أصول يهودية وأزواجهم.

وفي وقت سابق الاثنين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "نحن على أعتاب موجة هجرة.. يريد الكثير من يهود أوكرانيا أن يأتوا إلينا، من واجبنا ألا نخيب أملهم.. لنرحب بإخواننا وأخواتنا أحر الترحيب"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

المصدر: وكالات + وسائل إعلام عبرية