بايدن يتعهد بتزويد كييف بالأسلحة والموارد المالية والغذاء وفتح باب اللجوء أمام الأوكرانيين

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتزويد أوكرانيا بالأسلحة والموارد المالية والغذاء، وفتح باب اللجوء أمام الأوكرانيين.

وكتب بايدن في تغريدة عبر "تويتر": سنتأكد من أن أوكرانيا لديها أسلحة دفاعية ضد القوة الروسية الغازية، وسنرسل الأموال والأغذية والمساعدات لإنقاذ حياة الأوكرانيين".

وأضاف: "نرحب باللاجئين الأوكرانيين بأذرع مفتوحة".

We will make sure Ukraine has weapons to defend against the invading Russian force.



We will send money and food and aid to save Ukrainian lives.



We will welcome Ukrainian refugees with open arms. — President Biden (@POTUS) March 14, 2022

المصدر: RT