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بايدن يتعهد بتزويد كييف بالأسلحة والموارد المالية والغذاء وفتح باب اللجوء أمام الأوكرانيين

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بايدن يتعهد بتزويد كييف بالأسلحة والموارد المالية والغذاء وفتح باب اللجوء أمام الأوكرانيين
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتزويد أوكرانيا بالأسلحة والموارد المالية والغذاء، وفتح باب اللجوء أمام الأوكرانيين.

وكتب بايدن في تغريدة عبر "تويتر": سنتأكد من أن أوكرانيا لديها أسلحة دفاعية ضد القوة الروسية الغازية، وسنرسل الأموال والأغذية والمساعدات لإنقاذ حياة الأوكرانيين".

وأضاف: "نرحب باللاجئين الأوكرانيين بأذرع مفتوحة".

المصدر: RT

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