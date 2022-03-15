بايدن يتعهد بتزويد كييف بالأسلحة والموارد المالية والغذاء وفتح باب اللجوء أمام الأوكرانيين
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تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتزويد أوكرانيا بالأسلحة والموارد المالية والغذاء، وفتح باب اللجوء أمام الأوكرانيين.
وكتب بايدن في تغريدة عبر "تويتر": سنتأكد من أن أوكرانيا لديها أسلحة دفاعية ضد القوة الروسية الغازية، وسنرسل الأموال والأغذية والمساعدات لإنقاذ حياة الأوكرانيين".
وأضاف: "نرحب باللاجئين الأوكرانيين بأذرع مفتوحة".
We will make sure Ukraine has weapons to defend against the invading Russian force.— President Biden (@POTUS) March 14, 2022
We will send money and food and aid to save Ukrainian lives.
We will welcome Ukrainian refugees with open arms.
المصدر: RT