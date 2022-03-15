جنوب إفريقيا تقاضي شركة "ميتا" بسبب "فيسبوك وواتساب وماسنجر"

رفعت لجنة المنافسة في جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد شركة "ميتا" على خلفية "إساءتها لاحتكار" في البلاد بتطبيقاتها "فيسبوك" و"واتساب ماسنجر"، مطالبة بتغريمها.

وجاء في بيان اللجنة: "رفعت لجنة المنافسة دعوى قضائية أمام محكمة المنافسة لملاحقة شركة (ميتا) والشركات التابعة له، بتهمة إساءة الاستخدام".

وذكر البيان أيضا أن "اللجنة تتوقع أن تفرض المحكمة غرامة قصوى على الشركة، بما يعادل 10% من إجمالي مبيعاتها".

ووفقا للجنة، فإن "قرار رفع القضية إلى المحكمة مرتبط، من بين أمور أخرى، بالوضع في عام 2020، عندما كانت شركة (ميتا – فيسبوك) تهدف إلى حرمان منصة (GovChat) المملوكة للدولة من القدرة على استخدام موقع واتساب".

وناشد ممثلو المنصة في نوفمبر عام 2020، المفوضية بتقديم شكوى بشأن هذه القضية.

المصدر: "نوفوستي"