المكسيك.. مقتل شخصين بانفجار للغاز في منتجع شاطئ

أعلنت السلطات المكسيكية أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 12 آخرون على الأقل، إثر انفجار أنبوبة غاز في مطعم على شاطئ بمنتجع "بلايا ديل كارمن" المكسيكي.

قال مكتب المدعي العام لولاية كوينتانا رو في بيان، إن "المدعي العام للولاية فتح تحقيقا في انفجار عقب تسرب غاز في مطبخ أحد المطاعم في منطقة الشاطئ ببلدية سوليداريداد".

وأضاف: "بحسب المعلومات الأولية أدى الحادث إلى مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين".

من جهته، أعلن حاكم المنطقة كارلوس خواكين، في وقت لاحق، عن نقل 12 شخصا مصابا في الحادث إلى 3 مستشفيات بالمدينة.

بدورها، كشفت وسائل إعلام محلية، أن الحادث وقع في مطعم "بلايا ماميتاس"، وأن من بين الضحايا سائحين أصيبا بحروق.

المصدر: "نوفوستي"