وسائل إعلام: إصابة صحفي بريطاني بالرصاص في أوكرانيا

أعلنت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إصابة صحفي بريطاني بالرصاص كان يغطي الأحداث في أوكرانيا لصالحها ونقله إلى مستشفى قرب كييف، دون أن تحدد مدى خطورة إصابته.

وقال التلفزيون في بيان: "في وقت سابق اليوم أصيب مراسلنا بنجامين هول أثناء إنجاز تقارير خارج كييف".

وأضاف" "لدينا تفاصيل محدودة في هذا الوقت، لكن بن نقل إلى المستشفى وتحاول فرقنا على الأرض جمع معلومات إضافية في ظل تطور الوضع بسرعة".

وكانت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا أعلنت في وقت سابق على "فيسبوك" أن صحفيا بريطانيا أصيب بشظايا في ساقيه ونقل إلى المستشفى حيث أدخل العناية المركزة.

كذلك، نشرت صورة بطاقته الصحافية الرسمية بعد إخفاء الاسم وجزء من وجه الصحفي المصاب.

المصدر: "أ ف ب"