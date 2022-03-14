الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد يتحدث عن مخطط لتقسيم ثلاث دول بينها دولة عربية

قال الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد إن القوى العالمية لديها خريطة لتقسيم دول المنطقة وتحويلها إلى دول صغيرة وضعيفة.

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وأوضح نجاد في مقابلة مع صحيفة "إندبندنت" في نسختها التركية، أنه بناءا على هذه الخريطة، سيتم تقسيم السعودية إلى أربع مناطق وتركيا إلى ثلاث مناطق وإيران إلى ست مناطق.

وأضاف "يريدون تقسيم دول المنطقة وتحويلها إلى دول صغيرة وضعيفة، والطريقة الوحيدة للتخلص من هذه الخريطة هي توحيد دول المنطقة".

وتابع نجاد "في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تريد الصين مهاجمة تايوان والولايات المتحدة تريد مهاجمة إيران، وكل هذا يؤكد أن العالم يمر بعملية تغيير".

وصرح بأنه سيكون هناك مشروع جديد في جميع أنحاء العالم، والدليل على ذلك ما يحدث في أوكرانيا".

المصدر: صحيفة "إندبندنت"