 
مباشر

موسكو: لافروف وتشاووش أوغلو بحثا مستجدات الوضع في أوكرانيا

أخبار العالم

موسكو: لافروف وتشاووش أوغلو بحثا مستجدات الوضع في أوكرانيا
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود تشاووش أوغلو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/slkc

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عبر الهاتف الوضع حول أوكرانيا، وسبل إجلاء المواطنين الأتراك من هناك.

وجاء في بيان وزارة الخارجية: "بحث الوزيران هاتفيا تطور الوضع في أوكرانيا وآخر مستجدات الأحداث هناك".

وأضافت الوزارة: "جرى مناقشة الوضع في أوكرانيا بما في ذلك في سياق المساعدة العسكرية الروسية في العودة الآمنة للمواطنين الأتراك من الأراضي الأوكرانية إلى بلادهم".

وأشارت إلى أن "الزملاء الأتراك أوصوا أيضا بمناشدة الجانب الأوكراني عدم عرقلة الممرات الإنسانية المنظمة لإجلاء المدنيين".

من جهته، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس الأحد أنه طلب من نظيره الروسي سيرغي لافروف دعم الجهود الرامية إلى إجلاء مواطنين أتراك من مدينة ماريوبول في منطقة دونباس.

وأشار الوزير التركي إلى إجلاء 489 مواطنا تركيا من أوكرانيا، موضحا: "خرج 489 شخصا من أوكرانيا يوم السبت، وبذلك يكون إجمالي عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 14 ألفا و480".

وأوضح، أن "الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، خرجوا من العاصمة كييف ومدن لفوف وتشرنيفتسي وخيرسون وكونوتوب".

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا