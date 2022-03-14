موسكو: لافروف وتشاووش أوغلو بحثا مستجدات الوضع في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عبر الهاتف الوضع حول أوكرانيا، وسبل إجلاء المواطنين الأتراك من هناك.

وجاء في بيان وزارة الخارجية: "بحث الوزيران هاتفيا تطور الوضع في أوكرانيا وآخر مستجدات الأحداث هناك".

وأضافت الوزارة: "جرى مناقشة الوضع في أوكرانيا بما في ذلك في سياق المساعدة العسكرية الروسية في العودة الآمنة للمواطنين الأتراك من الأراضي الأوكرانية إلى بلادهم".

وأشارت إلى أن "الزملاء الأتراك أوصوا أيضا بمناشدة الجانب الأوكراني عدم عرقلة الممرات الإنسانية المنظمة لإجلاء المدنيين".

من جهته، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس الأحد أنه طلب من نظيره الروسي سيرغي لافروف دعم الجهود الرامية إلى إجلاء مواطنين أتراك من مدينة ماريوبول في منطقة دونباس.

وأشار الوزير التركي إلى إجلاء 489 مواطنا تركيا من أوكرانيا، موضحا: "خرج 489 شخصا من أوكرانيا يوم السبت، وبذلك يكون إجمالي عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 14 ألفا و480".

وأوضح، أن "الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، خرجوا من العاصمة كييف ومدن لفوف وتشرنيفتسي وخيرسون وكونوتوب".

المصدر: "نوفوستي"