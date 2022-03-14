أوكرانيا تفتح قضية جنائية ضد زاخاروفا وقادة عسكريين روس

أعلنت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا عن فتح قضايا جنائية ضد عدد من المسؤولين الروس، بمن فيهم المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

ومن بين المسؤولين الذين تم فتح القضايا ضدهم قائد القوات الجوية الفضائية الروسية سيرغي سوروفيكين، وقائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية إيغور كيريلوف.

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وذكرت فينيديكتوفا أن إجمالي عدد المسؤولين الروس الذين تتهمهم أوكرانيا "بالمساس بوحدة الأراضي الأوكرانية"، وصل إلى 65 شخصا.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت عن فتح تحقيقات وإصدار مذكرات اعتقال غيابية تجاه عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية والإعلامية والثقافية الروسية، بمن فيهم رئيسة تحرير قناة RT مارغاريتا سيمونيان.

المصدر: تاس