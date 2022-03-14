الحكومة الإسرائيلية تصادق على مدينتين جديدتين على أراضي العرب في النقب

صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء مدينتين يهوديتين جديدتين في النقب واحدة للحريديم والثانية للعلمانيين، كما قررت استئناف تجريف أراضي المواطنين العرب في النقب وتحريشها.

وقالت وزيرة الداخلية إيليت شاكيد في تغريدة على "تويتر": "بمشاركة وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين، صادقنا اليوم على إقامة مدينة "كسيف" وبلدية "نيتسانا" جديدتين في النقب"، وأضافت أن المشروع يشمل "إقامة مدينة كسيف الحريدية والقرية الزراعية نيتسانا في موقع إستراتيجي قرب الحدود المصرية".

עיר וישוב חדשים בישראל!

יחד עם @zeev_elkin אישרנו היום בממשלה את ההחלטה להקמת העיר כסיף, עבור המגזר החרדי ואת היישוב ניצנה במיקום אסטרטגי סמוך לגבול מצרים.



"אין אנו דורשים שיתנו לנו עכשיו את הארץ – ארץ לא מקבלים אלא כובשים. אנחנו נכבוש את הארץ בבנותנו אותה". — איילת שקד Ayelet Shaked (@Ayelet__Shaked) March 14, 2022

وأضافت شاكيد، مقتبسة قول أول رئيس حكومة إسرائيلي دافيد بن غوريون: "نحن لا نطالبهم بمنحنا الأرض.. الأرض لا ننالها بل نحتلها. سنحتل الأرض ونعمرها".

ومن المقرر إقامة مدينة حريدية في النقب باسم "كسيف"، في منطقة بلدة عراد. وستقام في أراضي تل عراد وضواحي بلدة كسيفة العربية، وذلك ضمن السياسات الإسرائيلية الرامية إلى منع توسع بلدات ومدن عربية ومحاصرتها.

كما صادقت الحكومة على مخطط توسيع القرية الزراعية "نيتسانا"، قرب الحدود مع مصر، وتحويلها إلى بلدة لإسكان 2200 عائلة.

وفي المرحلة الأولى، ستتم إقامة حي سكني يشمل "الجالية التربوية الاستيطانية نيتسانا"، وسيتم توسيع هذه البلدة في مرحلة لاحقة.

المصدر: "عرب 48"