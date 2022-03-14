 
مباشر

الحكومة الإسرائيلية تصادق على مدينتين جديدتين على أراضي العرب في النقب

أخبار العالم

الحكومة الإسرائيلية تصادق على مدينتين جديدتين على أراضي العرب في النقب
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sljr

صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء مدينتين يهوديتين جديدتين في النقب واحدة للحريديم والثانية للعلمانيين، كما قررت استئناف تجريف أراضي المواطنين العرب في النقب وتحريشها.

وقالت وزيرة الداخلية إيليت شاكيد في تغريدة على "تويتر": "بمشاركة وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين، صادقنا اليوم على إقامة مدينة "كسيف" وبلدية "نيتسانا" جديدتين في النقب"، وأضافت أن المشروع يشمل "إقامة مدينة كسيف الحريدية والقرية الزراعية نيتسانا في موقع إستراتيجي قرب الحدود المصرية".

وأضافت شاكيد، مقتبسة قول أول رئيس حكومة إسرائيلي دافيد بن غوريون: "نحن لا نطالبهم بمنحنا الأرض.. الأرض لا ننالها بل نحتلها. سنحتل الأرض ونعمرها".

ومن المقرر إقامة مدينة حريدية في النقب باسم "كسيف"، في منطقة بلدة عراد. وستقام في أراضي تل عراد وضواحي بلدة كسيفة العربية، وذلك ضمن السياسات الإسرائيلية الرامية إلى منع توسع بلدات ومدن عربية ومحاصرتها.

كما صادقت الحكومة على مخطط توسيع القرية الزراعية "نيتسانا"، قرب الحدود مع مصر، وتحويلها إلى بلدة لإسكان 2200 عائلة.

وفي المرحلة الأولى، ستتم إقامة حي سكني يشمل "الجالية التربوية الاستيطانية نيتسانا"، وسيتم توسيع هذه البلدة في مرحلة لاحقة.

المصدر: "عرب 48"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا