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وارسو تدعو لإعادة إعمار أوكرانيا بالأصول الروسية المجمدة

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وارسو تدعو لإعادة إعمار أوكرانيا بالأصول الروسية المجمدة
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي
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دعا رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي المجتمع الدولي إلى منح الأوكرانيين "الأمل في إعادة إعمار بلادهم ومستقبلهم" بتمويل من صندوق تجمع فيه الأصول الروسية المجمدة.

وقال عقب اجتماع مع نظيريه الليتواني والأوكراني: "جمّدوا أصول الدولة الروسية تماما وصادروها.. جمدوا أصول الأوليغارشيين الروس، الكبار والصغار، رجال الأعمال والسياسيين".

وأضاف: "فلتساعد هذه الأصول في إعادة بناء الدولة الأوكرانية التي تدافع بشكل بطولي عن استقلالها وسيادتها".

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المصدر: أ ف ب

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