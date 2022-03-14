وارسو تدعو لإعادة إعمار أوكرانيا بالأصول الروسية المجمدة

دعا رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي المجتمع الدولي إلى منح الأوكرانيين "الأمل في إعادة إعمار بلادهم ومستقبلهم" بتمويل من صندوق تجمع فيه الأصول الروسية المجمدة.

وقال عقب اجتماع مع نظيريه الليتواني والأوكراني: "جمّدوا أصول الدولة الروسية تماما وصادروها.. جمدوا أصول الأوليغارشيين الروس، الكبار والصغار، رجال الأعمال والسياسيين".

وأضاف: "فلتساعد هذه الأصول في إعادة بناء الدولة الأوكرانية التي تدافع بشكل بطولي عن استقلالها وسيادتها".

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وكرر رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال دعوة كييف الناتو لفرض حظر طيران فوق بلاده، وعقوبات أشد على روسيا، علما أن دول الحلف وعلى رأسها واشنطن رفضت بشكل قاطع هذه المطالب تفاديا للصدام مع روسيا.

المصدر: أ ف ب