برلمان بيرو يطلق إجراءات عزل رئيس البلاد

صوت الكونغرس البيروفي الاثنين لصالح إطلاق إجراءات عزل رئيس البلاد بيدرو كاستيلو عن السلطة.

وقالت الهيئة التشريعية: "صوت 76 عضوا بالتأييد فيما عارض القرار 41 عضوا وامتناع واحد، على مبادرة إعلان رئيس الجمهورية بيدرو كاستيلو، غير كفء أخلاقيا".

من جهتها، ذكرت محطة راديو "RPP" المحلية، أنه "من المقرر مناقشة قضية عزل رئيس الدولة من السلطة في 28 مارس الجاري".

وتم تقديم طلب استقالة رئيس بيرو على خلفية أزمة سياسية، إذ تغيرت ثلاث وزارات في البلاد منذ أن تولى رئيس الدولة منصبه في يوليو من العام الماضي.

بدوره، اتهم رئيس الوزراء الحالي أنيبال توريس فاسكويز في فبراير الماضي، أعضاء المعارضة في البرلمان بالتآمر للإطاحة بالرئيس كاستيلو.

وأشار إلى أن "الأشخاص الدين يقفون وراء الجهود المبذولة لزعزعة الوضع السياسي في البلاد هم أولئك الذين ما زالوا غير قادرين على قبول نتائج الانتخابات الرئاسية".

المصدر: "تاس"