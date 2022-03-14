لقاء تنسيقي بين الرئيس الفلسطيني ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عمر بارليف سيلتقي خلال أيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث التنسيق الأمني ​​قبل حلول شهر رمضان.

قال مسؤول في الجيش الإسرائيلي للجيش إن "الجيش يدعم تسهيل وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل من أجل الوصول إلى القدس خلال شهر رمضان"، مشيرا إلى أنه "يدعم السماح لمن هم فوق الـ45 عاما والذين ليس لديهم تصاريح الدخول القدس"، بينما تعارض الشرطة هذه السياسة وتقول إنه يجب السماح فقط لمن لديهم تصاريح بالدخول.

يذكر أن الشرطة هي المسؤولة مباشرة عن تأمين البلدة القديمة في القدس خلال شهر رمضان، و"من الواضح أنها لا تريد أن تلام إذا تدهور الوضع"، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"