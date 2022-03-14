بولندا: قرار تزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميغ 29" يجب اتخاذه على مستوى "الناتو"

أكد وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، أن قرار نقل مقاتلات "ميغ 29" بولندية إلى أوكرانيا يجب أن يتخذ على مستوى حلف "الناتو"، لا على مستوى وارسو بمفردها.

وقال: "مثل هذا القرار يجب أن يتخذ من قبل الناتو كتحالف واحد، وليس من قبل دولة بعينها، لأنه سيؤثر على التحالف بأكمله".

وأشار إلى أنه "لا يمكن لأي عضو في التحالف اتخاذ قرارات عن الآخرين".

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "الإقلاع من القاعدة الأمريكية للناتو في ألمانيا باتجاه أجواء أوكرانيا حيث تعمل القوات الجوية الروسية يثير قلقا بالغا لدى حلف الناتو بأسره".

وتابع: "ولذلك فعلينا العمل على مسائل محددة... والآن نواصل المشاورات المكثفة مع بولندا والحلفاء الآخرين في الناتو حول هذه القضية والمشاكل اللوجيستية المرتبطة بها".

وأعلنت بولندا عن استعدادها لنقل مقاتلات "ميغ 29" إلى القاعدة الأمريكية "رامشتاين" في ألمانيا، ليقلع بها من هناك طيارون أوكرانيون لمواجهة الطيران الروسي في أجواء أوكرانيا.

من جهتها أعلنت روسيا أنها تسيطر بالكامل على أجواء أوكرانيا، ودمرت دافاعات كييف الجوية ومطاراتها، وأن أي طائرة قد تحلق في سماء أوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للدفاعات والمقاتلات الروسية.

المصدر: RT + "تاس"