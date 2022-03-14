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فيديو.. مظهر أنوثي لشاب أوكراني ينقذه من التجنيد ويعمي حرس الحدود عنه

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فيديو.. مظهر أنوثي لشاب أوكراني ينقذه من التجنيد ويعمي حرس الحدود عنه
Gettyimages.ru
جواز سفر أوكراني
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أكد شاب أوكراني أن حرس الحدود يمنعون الرجال كافة من مغادرة البلاد، مشيرا إلى أن الحظ حالفه عندما ظنّ الحرس أنه فتاة وتركوه يغادر مع اللاجئين من النسوة والأطفال والمسنين.

وقال الشاب في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: "عادة ما يعتبرني الناس فتاة حسب مظهري، لكنني اليوم سعيد بذلك، حيث أن حرس الحدود لم يسمح للرجال بمغادرة أوكرانيا".

وأضاف: "ظنوا أنني فتاة وسمحوا لي بالمرور".

المصدر: RT

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