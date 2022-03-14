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الدفاع الروسية: تدمير مستودع للذخيرة بمصنع "أنطونوف" في أوكرانيا

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الدفاع الروسية: تدمير مستودع للذخيرة بمصنع
Globallookpress MOD Russia
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع للذخيرة في مجمع مباني "أنطونوف" الصناعي في ضواحي كييف.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن "القوات الروسية وجهت صباح 14 مارس ضربة إلى مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة".

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وأضاف أنه بنتيجة الضربة "تم تعطيل مراكز الاتصال في بلدات فيودوروفكا وفيناروفكا وأنتوبول".

وتابع أنه "تم تدمير مستدوع كبير لذخيرة راجمات الصواريخ في مجمع مباني مصنع "أنطونوف" بضواحي كييف، تم منه إطلاق النار على القوات الروسية".

المصدر: نوفوستي

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