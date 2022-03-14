وسائل إعلام: البيت الأبيض يبحث إمكانية زيارة بايدن أوروبا

أفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن الإدارة الأمريكية تبحث إمكانية توجه الرئيس جو بايدن في زيارة إلى أوروبا خلال الأسابيع القادمة.

وقالت المصادر إن الزيارة ستركز على النزاع في أوكرانيا، وستهدف إلى "طمأنة حلفاء أمريكا في المنطقة"، لكن القرار النهائي بشأنها لم يتخذ بعد.

وأوضح أحد المصادر، أن بادين قد يزور بروكسل، حيث مقرات الناتو والاتحاد الاوروبي.

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ولم تقدم المصادر أي موعد محتمل للزيارة.

ويأتي ذلك في أعقاب زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لبولندا ورومانيا الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر لـ "إن بي سي"، إن بعض الكوادر من الإدارة الأمريكية التي رافقت هاريس بقت في أوروبا للتحضير لزيارة بايدن المحتملة.

ولم يعلق البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي الأمريكي رسميا على هذا التقرير.

المصدر: إن بي سي