التلفزيون الإيراني: استخبارات الحرس الثوري قضت على خلية حاولت القيام بأعمال تخريبية في منشأة نووية

أفاد التلفزيون الإيراني مساء يوم الأحد بأن استخبارات الحرس الثوري قضت على خلية حاولت القيام بأعمال تخريبية في منشأة فوردو النووية.

وأكد التلفزيون الرسمي أن العملية كانت معقدة جدا.

وأفاد القناة الرسمية بأن إسرائيل حاولت القيام بأعمال تخريبية في منشآة فوردو منذ سنوات ولم تستطع ذلك، مضيفة أن تل أبيب هذه المرة حاولت الاقتراب من موظف في قسم أجهزة الطرد المركزي الحديثة IR6 وذلك من خلال تجنيد أحد جيران هذا الموظف وتزويده بأجهزة اتصالات مشفرة وتعليمه كيفية استخدامها.

وأكد أن جميع الدفوعات للمجندين تمت عبر أموال نقدية تجنبا لتعقب مصادرها.

وأوضح أن ضابط استخبارات إسرائيلي تقرّب من الموظف وكشف عن هويته عن طريق جاره الذي تم تجنيده تحت غطاء شركة من هونغ كونغ ومن خلال عروض أعمال وبرمجيات.

وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن استخبارات هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع استخبارات الحرس الثوري رصدت جميع التحركات وأشرفت على سيرها للوصول إلى رؤوس شبكة الجواسيس وتمكنت من تفكيكها قبل أن تنفذ مخططها في عمل تخريبي بمنشأة فوردو قبل بداية العام الإيراني الجديد (20 مارس 2022).

وأعلنت القناة الحكومية أنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل من قبل الجهات المختصة لاحقا.

المصدر: التلفزيون الإيراني