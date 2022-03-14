نيبينزيا: ترويج الدول الغربية للمعلومات المضللة حول عمليتنا في أوكرانيا استفزاز

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا "ترويج الدول الغربية للمعلومات المضللة" حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "استفزازا متعمدا".

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدول، اليوم الاثنين: "الآن هناك حرب إعلامية واسعة النطاق تم شنها ضد روسيا، حيث يقدمون المواقع المدمرة من قبل القوات الأوكرانية والتشكيلات القومية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين كأنها آثار لعمليتنا العسكرية في أوكرانيا، ويروجون المعلومات الكاذبة عن القصف العشوائي للمدن الأوكرانية".

وتابع نيبينزيا: "ويتم هناك فرض رقابة شاملة على المجال الإعلامي بدون أي محاولات للتبرير".

وأضاف: "ولذلك نعتبر الترويج للأكاذيب من على منبر مجلس الأمن استفزازا متعمدا من قبل زملائنا الغربيين".

وحمل نيبينزيا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المسؤولية عن الأزمة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها "لم تجبر الجانب الأوكراني على تنفيذ اتفاقيات مينسك بالكامل".

المصدر: تاس