القضاء البريطاني يردّ التماس أسانج عدم تسليمه لواشنطن

أعلنت المحكمة العليا البريطانية رفضها النظر في استئناف مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج على قرار تسليمه للولايات المتحدة.

وحسب متحدثة باسم المحكمة العليا فقد رفض القضاء الاستئناف على أساس أنه أثار "نقطة قانونية مشكوك فيها".

وقال موقع ويكيليكس في تغريدة على "تويتر" إن القضية ستحال الآن إلى وزيرة الداخلية بريتي باتيل.

BREAKING: UK Supreme Court refuses permission to appeal in Assange extradition. The case now moves to @UKHomeSecretary Priti Patel to authorize the extradition https://t.co/Falow48IyPpic.twitter.com/nLdUMkbh5m — WikiLeaks (@wikileaks) March 14, 2022

وتريد واشنطن محاكمة الأسترالي البالغ من العمر 50 عاما فيما يتعلق بنشره عبر موقع "ويكيليكس" كمية هائلة من الوثائق السرية، تجاوزت 500 ألف ملف عسكري سري يتعلق بالحرب في العراق وأفغانستان.

وألغت المحكمة العليا في لندن في ديسمبر، حكما أصدرته محكمة أدنى بعدم إرساله إلى الولايات المتحدة على أساس أنه سيكون عرضة لخطر الانتحار.

وثم طعن محامو أسانج في القرار، بحجة أن أعلى محكمة في البلاد يجب أن تحكم في "نقاط القانون ذات الأهمية العامة للجمهور".

جدير بالذكر أن غرفة الاستئناف بمحكمة لندن العليا قد ألغت الحكم الصادر برفض تسليم جوليان أسانج مؤسس "ويكيليكس" إلى الولايات المتحدة.

وقال القاضي تيم هولرويد حينها إن المحكمة "توافق على الاستئناف" الذي تقدمت به الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات