الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يطلب العفو عن الرئيس الأسبق

أفاد مسؤول كوري جنوبي بأنه من المرجح أن يطلب الرئيس المنتخب يون سيوك يول، من الرئيس مون جيه إن، خلال اجتماعهما هذا الأسبوع إصدار عفو خاص عن الرئيس الأسبق المسجون لي ميونغ باك.

وذكرت مصادر سياسية أن مون ويون سيجتمعان في المكتب الرئاسي يوم الأربعاء، مشيرة إلى إنهما سيناقشان مجموعة من القضايا، بما في ذلك الانتقال الحكومي والاستجابة لجائحة كورونا، واختبار كوريا الشمالية للصواريخ بعيدة المدى.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول بينهما منذ يونيو عام 2020، عندما كان يون يشغل منصب النائب العام.

ويقضي لي، الرئيس الأسبق من 2008 إلى 2013، عقوبة بالسجن لمدة 17 عاما في تهم الاختلاس والرشوة. وقد تم استبعاده من العفو الرئاسي الأخير في العام الجديد، والذي تم بموجبه إطلاق سراح الرئيسة السابقة المسجونة بارك كون هيه.

وفي يناير الماضي نقل الرئيس الأسبق "لي" إلى المستشفى بسبب مرض مزمن غير محدد. وكانت هذه أول دخول له إلى المستشفى هذا العام. وقد نُقل إلى المستشفى ثلاث مرات في العام الماضي لعلاجه من الأمراض المزمنة، بما في ذلك مرض السكري.

المصدر: "يونهاب"