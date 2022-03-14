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الصليب الأحمر: زياراتنا لسجون ميانمار متوقفة منذ أزمة كوفيد

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الصليب الأحمر: زياراتنا لسجون ميانمار متوقفة منذ أزمة كوفيد
Gettyimages.ru
الصليب الأحمر: لم نقم بزيارة سجون ميانمار منذ أزمة كوفيد
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أفادت مسؤول بارز في اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الاثنين بأن اللجنة لم تمكن من زيارة سجون ميانمار منذ بدء جائحة كورونا أواخر 2019.

وقال المدير العام للصليب الأحمر روبرت مارديني إن المسؤولين في منظمته ظلوا على تواصل مع ميانمار رغم ذلك.

وأضاف "نحن على حوار مستمر بشأن هذه المشكلة.. ووصولنا لأماكن الاعتقال للأسف عرقل منذ بدء الجائحة، لذا نعمل الآن على البدء مجددا في هذه الزيارات المهمة".

وتابع قائلا: "وفي الوقت نفسه، نزيد من أنشطتنا الإنسانية بشكل كبير في البلاد".

واستولى الجيش على الحكم في ميانمار فبراير 2021، مطيحا بالحكومة المدنية لأونغ سان سوتشي ما عرقل جهود التواصل.

وأدت مقاومة هذا الاستيلاء الآن لما وصفه خبراء الأمم المتحدة بالحرب الأهلية، ويقول نشطاء إن آلاف الأشخاص اعتقلوا.

المصدر: أ ب

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