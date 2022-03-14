أردوغان: تركيا ستواصل بذل جهودها لوقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء يوم الاثنين أنه بحث الوضع في أوكرانيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس في أنقرة.

وأضاف، خلال مؤتمر مشترك مع شولتس في أنقرة، أن تركيا ستواصل بذل الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا.

وصرح الرئيس التركي بأنه في الوقت الذي نتخذ فيه إجراءات تتعلق بأمن أوروبا، اتفقنا مع المستشار الألماني على تسريع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل.

من جهته، ناشد المستشار الألماني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا.

وصرح بأنه يعتقد أن إغلاق المضائق أمام السفن الحربية بموجب "اتفاقية مونترو" مساهمة هامة، معربا عن شكره لتركيا على ذلك.

وفي سياق آخر، أكد شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي أن التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة يحمل أهمية كبيرة.

من جهته أشار أردوغان إلى أن التبادل التجاري مع ألمانيا بلغ نحو 38 مليار دولار في 2020 وتجاوز 41 مليار دولار في 2021، مؤكدا عزم بلاده على بلوغ 50 مليار دولار.

المصدر: الأناضول