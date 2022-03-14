يانوكوفيتش: واشنطن وكييف هما اللتان عطّلتا اتفاقات مينسك

أكد الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش أن تنفيذ خطة اتفاقات مينسك والتسوية في شرق أوكرانيا تعطّل نتيجة لتقاعس كييف وواشنطن ورفضهما.

وقال: "تم تشكيل مجموعة مبادرة من مناطق مختلفة وأوكرانيا، وروسيا، وإسرائيل، والولايات المتحدة، وغيرها شملت الصناعيين ورجال الأعمال والشخصيات الدينية والعلماء والصحفيين، وفي أقصر وقت ممكن، تم تطوير خطة تنفيذ اتفاقات مينسك".

وأضاف: "كان من المفترض أن يتم التوقيع على الخطة من قبل رئيس أوكرانيا والممثل المفوض لدونباس، والضامنين روسيا والولايات المتحدة.. بدءا من عام 2015 وحتى بداية عام 2022.. مجموعة المبادرة نفذت الكثير من العمل التنظيمي والمفاوضات والإقناع والتوضيحات مع ممثلي أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، وكقاعدة عامة، تم الاستماع إلينا".

وتابع: "معظم المناقشات كانت صحيحة، ولم ينكر أحد ضرورة تحقيق السلام، ولكن في النهاية برزت اللاءات".

وحسب يانوكوفيتش، فإن "المسؤولين الأوكرانيين تعمدوا تخريب قضية التسوية السلمية، وقالت الإدارة الأمريكية بعد وصول جو بايدن للسلطة، إن المناقشات الداخلية الصعبة جارية، وهناك العديد من التناقضات الداخلية".

المصدر: "نوفوستي"