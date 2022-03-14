مصارع نمساوي يعبر بطريقته عن كيفية تفاعل العالم مع القضية الأوكرانية قياسا بالقضايا الأخرى (فيديو)

نشر المصارع النمساوي ويليام أوت (خالد) الذي أشهر إسلامه مؤخرا، فيديو عبّر من خلاله بطريقته الخاصة عن كيفية تفاعل العالم مع القضية الأوكرانية قياسا بالقضايا الأخرى.

ونشر المصارع النمساوي ويليام أوت في فيديو تداوله النشطاء والمغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من فلسطين وسوريا والعراق وليبيا واليمن وأفغانستان، والدمار الذي تعرضت له تلك الدول جراء الحروب، وكان كل مرة يضع سبابته على فمهه ليوضح للعالم صمته جراء ما حدث هناك من تدمير وخراب.

وفي ختام الفيديو وضع صورة من الأحداث التي تدور في أوكرانيا حيث تغيرت ملامح وجهه معبرا عن كيفية تعامل العالم مع الأزمة هناك، موجها رسالة واضحة لما يشهده العالم من نفاق تجاه العديد من القضايا والأزمات.

وعبّر ويليام من خلال حركاته عن سخطه ورفضه لازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الشعوب.

المصدر: RT