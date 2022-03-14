أول لقاء بين شولتس وأردوغان في أنقرة (فيديو)

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى العاصمة التركية أنقرة يوم الاثنين للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يدافع عن حياد بلاده مع العمل من أجل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وذكرت السفارة الألمانية في أنقرة أن المستشار بدأ زيارته القصيرة بعد الثالثة والنصف بعد الظهر (12:30 ت.غ.) عبر زيارة ضريح مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة.

وبحسب البرنامج الرسمي، سيستقبل أردوغان في القصر الرئاسي شولتس الذي يلتقيه لأول مرة منذ توليه منصبه خلفا لأنغيلا ميركل التي كانت تربطه بها علاقة مميزة.

وأدان الرئيس التركي وهو حليف تقليدي لكييف، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكنه امتنع عن الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد موسكو، فيما تحاول أنقرة الحفاظ على التواصل مع العاصمتين من أجل الوساطة.

ويقول غونتر سويفرت، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن، إن زيارة المستشار الألماني تهدف قبل كل شيء إلى استمالة أنقرة إلى موقف الغرب وضمان بقائها إلى جانبهم.

ويوضح لفرانس برس أن "لا أحد يطلب من تركيا الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا، لكن على الأقل ألا تقوضها بمحاولة الالتفاف عليها".

وتأتي زيارة شولتس في إطار جهد دبلوماسي حثيث تبذله تركيا التي استضافت الأسبوع الماضي في أنطاليا في جنوب البلاد أول محادثات مباشرة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ولم يتوصل الوزيران لاتفاق لكنهما تعهدا بمواصلة الحوار بين بلديهما اللذين استأنفا المحادثات بينهما صباح الاثنين عن طريق الفيديو.

المصدر: أ ف ب