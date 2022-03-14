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الأمن والتعاون في أوروبا لا تستبعد الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية

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الأمن والتعاون في أوروبا لا تستبعد الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية
AFP OLIVIER DOULIERY / POOL
وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو - أرشيف
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أكد وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو الذي تترأس بلاده منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أنه لا يستبعد الحل الدبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.

وقال في مؤتمر صحفي في نيويورك قبل خطاب في الأمم المتحدة بثه التلفزيون البولندي: "لا يمكننا القول إن الدبلوماسية ليس لها مستقبل في حل هذه الأزمة، رغم أن دور الدبلوماسية الآن أكثر صعوبة".

وأشار إلى أن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ما انفكت منبرا للحوار طيلة 50 عاما".

وأضاف: "هل يجب أن نتخلى عنها؟ لا".

وردا على سؤال حول مستقبل محادثات السلام، أشار إلى أن "الاتفاق ممكن دائما، بشرط أن تكون هناك إرادة من الجانبين ليس فقط للتوصل إلى اتفاق، ولكن أيضا للاقتراب منه".

المصدر: "تاس"

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