كييف تتهم مسؤولا أوكرانيا رفيعا بمساعدة الجيش الروسي

أكدت ممثلة دائرة الطوارئ الحكومية في كييف سفيتلانا فودولاغا، أن أنطون غيراشينكو مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني يساعد القوات الروسية.

وقالت: "يقوم للمرة الثالثة بتسمية العنوان الدقيق الذي سقطت فيه قذائف العدو".

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق قادة الجيش الأوكراني إلى تولي السلطة في البلاد بأيديهم وقال، إنه "سيكون من الأسهل التفاوض معهم".

وأطلق بوتين على القيادة الأوكرانية الحالية وصف "عصابة من مدمني المخدرات والنازيين الجدد"، مشيرا إلى أنهم "أخذوا الشعب الأوكراني بأكمله رهائن".

وسبق لوزارة الدفاع الروسية وتعهدت بضمان حياة وسلامة كل عسكري أوكراني يلقي سلاحه ويستسلم للجيش الروسي.

المصدر: "سبوتنيك"