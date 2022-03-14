رئيس وزراء اليونان يدخل في عزلة بعد يوم من لقائه أردوغان

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم الاثنين ثبوت إصابته بكوفيد-19 وخضوعه لعزل ذاتي في منزله، بعد يوم من زيارة إلى اسطنبول.

وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس مرتديا كمامة في مقطع مصور نشر على "إنستغرام" إن نتيجة فحصه اليومي لكورونا جاءت إيجابية يوم الاثنين، وبالتالي سيعمل من المنزل.

وعقد رئيس الوزراء محادثات الأحد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتقى برئيس الأساقفة برثلماوس الأول الذي يعد الزعيم الروحي للمسيحيين الأرثوذكس في العالم.

وكانت العلاقات قد تأزمت بين تركيا واليونان بسبب سلسلة من القضايا منها حقوق استكشاف والتنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، والتي أدت لمواجهة بحرية في منتصف 2020.

وناقش الاثنان العلاقات الثنائية والدولية فضلا عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقا لما قالته إدارة الاعلام في الرئاسة التركية.

المصدر: أ ف ب