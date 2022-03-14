روما تستضيف اجتماعا بين مستشار الأمن القومي الأمريكي ومسؤول رفيع بالحزب الشيوعي الصيني

انطلق اليوم الاثنين، بالعاصمة الإيطالية روما اجتماع بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيه تشي.

وحسب وزارة الخارجية الصينية فإن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه بين مسؤولين رفعين من البلدين منذ أكتوبر الماضي ويأتي من أجل "تبادل وجهات النظر بشأن العلاقات الصينية-الأمريكية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأوضحت الخارجية أن القضية الرئيسية على الطاولة هي "تنفيذ التوافق الهام الذي توصل إليه رئيسا الدولتين في قمتهما الافتراضية في نوفمبر الماضي".

المصدر: "آكي"