قالت قيادة القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، إن عناصر الكتائب القومية الأوكرانية، تركوا في مواقعهم التي فروا منها في بلدة فولنوفاخا، الكثير من الأسلحة الأمريكية والغربية الصنع.

وذكر يان غاغين مستشار رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، أنه تم العثور على أنظمة صواريخ مضادة للدبابات أمريكية الصنع في مواقع القوميين الأوكرانيين، بعد طردهم مؤخرا من بلدة فولنوفاخا.

وأضاف المستشار: "ها هو أمامكم أحد نماذج الأسلحة الأجنبية التي تم توريدها إلى النازيين الجدد في أوكرانيا".

وأشار إلى نقش "صنع في الولايات المتحدة" على ماسورة صاروخ مضاد للدبابات، وقال: "هنا يبدو واضحا مصدر هذه الأسلحة ومكان إنتاجها".

وأضاف: "هذا إمداد مباشر بأسلحة فتاكة، من الولايات المتحدة للنازيين الجدد".

المصدر: نوفوستي