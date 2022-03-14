برلين تتخلى عن نشر معلومات تخص توريد أسلحتها لأوكرانيا

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين توقفها عن نشر تفاصيل تخص توريدات أسلحتها إلى أوكرانيا، مبررة هذا القرار باعتبارات الأمن.

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وفي تصريحات صحفية قال فولفغانغ بوخنر، نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن هناك أسبابا عدة، بما في ذلك منع ظهور تهديدات أمنية، وراء قرار برلين "التوقف عن الحديث عن توريدات أيا كان نوعها، وكذلك عن تفاصيل متعلقة بنوع الأسلحة وما إذا سيتم توريدها من عدمه".

وفي وقت سابق دعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا برلين إلى توريد مزيد من الأسلحة لبلاده، كما انتقد الحكومة الألمانية على تمهلها في اتخاذ هذا القرار بعد بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"