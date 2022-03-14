الدفاع الروسية: القرار حول استخدام صاروخ "توتشكا أو" بدونيتسك اتخذته قيادة القوات الأوكرانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن القرار حول استخدام صاروخ من طراز "توتشكا أو" يتخذ من قبل قيادة الوحدات الأوكرانية بعد موافقة القيادة العسكرية في كييف.

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وقال كوناشينكوف أمام الصحفيين، اليوم الاثنين: "أوجه انتباهكم إلى حقيقة أن قرارا حول استخدام هذا النوع من الأسلحة الصاروخية تتخذه، على الأقل، قيادة مجموعة القوات الأوكرانية بعد موافقة قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في كييف".

وأضاف أن إطلاق صاروخ "توتشكا أو" على أراضي مدينة دونيتسك في جنوبي شرق أوكرانيا تم من مدينة كراسنوارمييسك التي تسيطر عليها الوحدات القومية الأوكرانية.

وتابع: "في الساعة 11:30 صباح اليوم الاثنين تقريبا بتوقيت موسكو تم من الأراضي التي يسيطر عليها النظام المتطرف إطلاق صاروخ "توتشكا أو" التكتيكية على حي سكني بمدينة دونيتسك. وتم قصف المدينة من الاتجاه الشمالي الغربي من منطقة مدينة كراسنوأرمييسك التي تسيطر عليها الوحدات القومية الأوكرانية".

وأكد: "أسفر انفجار الجزء القتالي العنقودي للصاروخ عن مقتل 20 مدنيا وسط دونيتسك. وأصيب 28 آخرون بمن فيهم أطفال بجروح حرجة وتم نقلهم إلى المستشفيات".

وأشار إلى أن استخدام الذخيرة العنقودية في صاروخ "توتشكا أو" يدل على أن القصف كان يهدف إلى مقتل أكبر عدد ممكن من السكان المدنيين لدونيتسك.

المصدر: تاس