وكالة: ألمانيا تؤكد تخصيص مبلغ قياسي للإنفاق على الدفاع في 2022

قررت ألمانيا زيادة إنفاقها على الدفاع إلى مستوى قياسي في 2022 على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفق مشروع الموازنة الذي كشف النقاب عنه اليوم الاثنين.

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وبحسب ما نقلت "فرانس برس" عن مصدر حكومي، فإن "مشروع الموازنة، الذي سيناقشه البرلمان في الأيام القليلة المقبلة، يخصص أكثر من 50 مليار يورو (نحو 55 مليار دولار) للإنفاق العسكري هذا العام، وفق ما أفاد مصدر حكومي، واصفا الرقم بأنه "مرتفع بشكل قياسي"، إذ "تسعى برلين لتجاوز هدف الإنفاق الذي حدده حلف شمال الأطلسي "الناتو" في السنوات المقبلة".

وأشارت "فرانس برس" إلى أن "الحكومة الألمانية تخطط "لصندوق خاص" بقيمة 100 مليار يورو لتحديث قوات ألمانيا المسلّحة انطلاقا من العام 2022".

المصدر: "فرانس برس"