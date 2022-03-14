فنزويلا: اقتراب الناتو من الحدود الروسية عدوان

صرح وزير الخارجية الفنزويلي، فيليكس بلاسينسيا، بأن فنزويلا تعارض بشكل قاطع اقتراب حلف الناتو العسكري من الحدود الروسية، واصفا إياه بالعدوان.

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وقال بلاسينسيا في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية: "إن الناتو نفسه يعد مفارقة تاريخية. لا ينبغي أن يوجد على الإطلاق. الناتو موجود وقد تم إنشاؤه لمهاجمة الشرق، ولا توجد هناك اليوم أي حاجة إليه".

وأضاف: "كما أن توسع الناتو إلى الحدود الروسية هو في حد ذاته عدوان. كنا ندينه سابقا ولا نزال ندينه اليوم".

المصدر: نوفوستي