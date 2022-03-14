بيسكوف: شركة "ميتا" تمادت في التلاعب بالقواعد والتحيز

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن شركة "ميتا" الأمريكية المشرفة على موقعي فيسبوك وإنستغرام، تمادت في التلاعب بالقواعد والتحيز.

واعتبر بيسكوف، أن التصرفات تجعل من المستبعد نجاح عملها في روسيا مستقبلا.

وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين اليوم: "على الرغم من أن هذه الشركة تحاول بطريقة ما أن تنأى بنفسها عن الأخطاء المزعجة للغاية التي ارتكبتها سابقا، لكنها تعترف بشكل غير مباشر أن الحديث يجري عن قرارات تسمح باستخدام هذه الأساليب على أراضي أوكرانيا. أي أنها تتصرف على هواها بعض الشيء في هذه الحالة عند التعامل مع القواعد وتتلاعب بها".

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ووفقا لممثل الكرملين، كل ذلك يجعل "من الصعب على مثل هذه الشركات العمل على أراضي البلاد".

ويشار إلى أن "ميتا" وعلى خلفية أحداث أوكرانيا، رفعت مؤقتا الحظر المفروض لديها على الدعوة للعنف وسمحت بذلك ضد الجيش الروسي على موقعي فيسبوك وإنستغرام.

المصدر: نوفوستي