بوريل: ننهي تنسيق المجموعة الرابعة من العقوبات ضد روسيا

أفاد رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، بأن الاتحاد الأوروبي ينهي إعداد المجموعة الرابعة من العقوبات ضد روسيا بما فيها العقوبات ضد الشخصيات والمجالات.

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وقال بوريل في مؤتمر صحفي في مقدونيا الشمالية: "يمكنني الإعلان أننا ننهي تنسيق المجموعة الرابعة من العقوبات التي ستخص مجالات من الاقتصاد وشخصيات منفصلة".

وأضاف أنه ستتم بعد تنسيق العقوبات من قبل المندوبين الدائمين لبلدان الاتحاد الأوروبي، الموافقة عليها نهائيا في مجلس الاتحاد الأوروبي عن طريق إجراء فني مكتوب.

وأفادت وسائل إعلام سابقا، بأن مجموعة جديدة من العقوبات ستضم بالاضافة إلى القيود المفروضة على شخصيات، تعليق الصادرات للسلع الكمالية إلى روسيا ووقف الاستثمار في قطاع الطاقة والقيود في صناعة المعادن.

المصدر: نوفوستي