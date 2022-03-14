مصدر: ظرف طارئ يمنع زيلينسكي من إلقاء خطاب أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

أعلن رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تيني كوكس، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لن يلقي كلمة في الجلسة الطارئة للجمعية، وسيحل محله رئيس الوزراء، دينيس شميغال.

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وقال كوكس بعد افتتاح الجلسة، اليوم الاثنين: "لن يتمكن زيلينسكي من إلقاء كلمة في جلسة اليوم بسبب ظروف غير متوقعة، سيلقي رئيس الوزراء دينيس شميغال عبر الفيديو كلمة في الجلسة بدلا من ذلك".

وأضاف أنه من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الأوكراني خطابه في الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش.

وتجري الجلسة الطارئة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بسبب العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وستتمحور الجلسة حول تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي