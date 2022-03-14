 
مباشر

فوضويون يحتلون عقارا في لندن يعتقد أنه لأحد أبرز أثرياء روسيا

أخبار العالم

فوضويون يحتلون عقارا في لندن يعتقد أنه لأحد أبرز أثرياء روسيا
Sputnik
فوضويون يحتلون عقارا في لندن يعتقد أنه يعود إلى رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/slem

استولى نشطاء فوضويون بريطانيون على عقار في لندن يعتقد أنه يعود إلى أوليغ ديريباسكا، رجل الأعمال الروسي المستهدف بالعقوبات الغربية المفروضة على خلفية الأزمة الأوكرانية.

إقرأ المزيد
ديريباسكا يرد على اتهام واشنطن له بالتورط في
ديريباسكا يرد على اتهام واشنطن له بالتورط في "غسل أموال بوتين"

وأوضح النشطاء عبر صفحة مجموعة resistlondon على "تويتر": "لقد احتللنا هذا العقار لإظهار تضامننا مع الشعب الأوكراني وكذلك مع الشعب الروسي الذي لم يعط قط موافقته على هذا الجنون".

وأرفقت المجموعة تغريدتها بصورة للعقار يتدلى من إحدى نوافذها العلم الأوكراني وفوق بابه لافتة مكتوب عليها: "هذه الملكية تم تحريرها".

وأكدت المجموعة أن العقار سوف يستخدم لإيواء لاجئين أوكرانيين وكذلك لدعم أبناء جميع الشعوب والأعراق.

ولم تملك وكالة "نوفوستي" الروسية على الفور تعليقات من قبل ممثلي رجل الأعمال الروسي وموظفي الشرطة البريطانية.

المصدر: :نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا