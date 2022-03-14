فوضويون يحتلون عقارا في لندن يعتقد أنه لأحد أبرز أثرياء روسيا

استولى نشطاء فوضويون بريطانيون على عقار في لندن يعتقد أنه يعود إلى أوليغ ديريباسكا، رجل الأعمال الروسي المستهدف بالعقوبات الغربية المفروضة على خلفية الأزمة الأوكرانية.

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وأوضح النشطاء عبر صفحة مجموعة resistlondon على "تويتر": "لقد احتللنا هذا العقار لإظهار تضامننا مع الشعب الأوكراني وكذلك مع الشعب الروسي الذي لم يعط قط موافقته على هذا الجنون".

وأرفقت المجموعة تغريدتها بصورة للعقار يتدلى من إحدى نوافذها العلم الأوكراني وفوق بابه لافتة مكتوب عليها: "هذه الملكية تم تحريرها".

وأكدت المجموعة أن العقار سوف يستخدم لإيواء لاجئين أوكرانيين وكذلك لدعم أبناء جميع الشعوب والأعراق.

ولم تملك وكالة "نوفوستي" الروسية على الفور تعليقات من قبل ممثلي رجل الأعمال الروسي وموظفي الشرطة البريطانية.

المصدر: :نوفوستي"