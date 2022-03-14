بوتين يبحث هاتفيا الوضع حول أوكرانيا مع رئيس وزراء لوكسمبورغ

أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب أن بوتين أطلع بيتيل بطلب من الأخير على التطورات الأخيرة في المفاوضات الروسية الأوكرانية.

وأضاف: "تمت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء لوكسمبورغ، كسافيي بيتيل. وبطلب من كسافيي بيتيل أخبره فلاديمير بوتين بالوضع حول إجراء العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس موضحا أهدافها بالتفصيل، كما تحدث عن سير المفاوضات بين الممثلين الأوكرانيين والروس".

المصدر: نوفوستي+ تاس