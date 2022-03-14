لاتفيا تطلب نشر طائرات "بيرقدار" بدون طيار تركية في قواعدها

قال وزير دفاع لاتفيا أرتيس بابريكس، إن بلاده ترغب في أن تنشر تركيا طائرات بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 في القواعد الجوية اللاتفية لمدة 3 إلى 6 أشهر.

وأضاف الوزير، في حديث نقلته صحيفة Türkiye اليوم: "سنكون سعداء للغاية إذا وافقت تركيا على نشر طائرات بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 في لاتفيا لبضعة أشهر. إذا تم وضع هذه الطائرات في قواعدنا الجوية لمدة 3 إلى 6 أشهر، فسنستطيع اختبارها واستخدامها في مهام المراقبة.

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وتابع الوزير، الذي شارك في منتدى دبلوماسي عقد في الفترة من 11 إلى 13 مارس في أنطاليا بتركيا: "سيكون هذا دعم مرحب به للغاية".

المصدر: تاس