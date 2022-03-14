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لاتفيا تطلب نشر طائرات "بيرقدار" بدون طيار تركية في قواعدها

أخبار العالم

لاتفيا تطلب نشر طائرات
RT
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قال وزير دفاع لاتفيا أرتيس بابريكس، إن بلاده ترغب في أن تنشر تركيا طائرات بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 في القواعد الجوية اللاتفية لمدة 3 إلى 6 أشهر.

وأضاف الوزير، في حديث نقلته صحيفة Türkiye اليوم: "سنكون سعداء للغاية إذا وافقت تركيا على نشر طائرات بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 في لاتفيا لبضعة أشهر. إذا تم وضع هذه الطائرات في قواعدنا الجوية لمدة 3 إلى 6 أشهر، فسنستطيع اختبارها واستخدامها في مهام المراقبة.

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وتابع الوزير، الذي شارك في منتدى دبلوماسي عقد في الفترة من 11 إلى 13 مارس في أنطاليا بتركيا: "سيكون هذا دعم مرحب به للغاية".

المصدر: تاس

 

 

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