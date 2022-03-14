الدفاع الروسية تنقل مساعدات إنسانية إلى منطقة إيزيوم بمقاطعة خاركوف الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن العسكريين الروس قاموا بنقل أكثر من 4 أطنان من المساعدات الإنسانية لسكان منطقة إيزيوم في مقاطعة خاركوف بأوكرانيا.

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وتم نقل هذه المساعدات على متن مروحية تابعة للقوات الجوية الروسية من مقاطعة بيلغورود الروسية. وتشمل الشحنة مجموعات من المواد الغذائية وأغذية الأطفال ومياه الشرب والإمدادات الطبية. تم توزيع جميع الشحنات الإنسانية إلى السكان المحتاجين.

كما أعلنت الوزارة أنه تم على أساس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية إنشاء مكتب تنسيق خاص للشؤون الإنسانية. وقد بدأ المكتب عمله على مدار الساعة. ويضم المكتب ممثلين من جميع الهيئات الفدرالية للسلطة التنفيذية الروسية ومؤسسات وشركات الدولة وكذلك رؤساء المناطق والأقاليم الروسية. وتنحصر الأهداف الرئيسية للمكتب في تقديم المساعدات الإنسانية الشاملة لسكان أوكرانيا في المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية وفي أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك ضمان الإجلاء الآمن للأوكرانيين المدنيين والمواطنين الأجانب.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية