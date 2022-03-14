الدفاع الكرواتية: القنبلة المسيرة التي تحطمت في زغرب كانت تحوي 40 كغ من المتفجرات

كانت القنبلة داخل الطائرة المسيرة التي تحطمت في العاصمة الكرواتية زغرب ليلة 11 مارس تحوي 40 كغ من المتفجرات، حسبما كشف مسؤول في وزارة الدفاع الكرواتية.

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وقال الجنرال جيلكو جيفانوفيتش، مستشار وزير الدفاع الكرواتي، لمحطة HRT التلفزيونية الوطنية: "لقد انتشلنا أمس الطائرة المسيرة وحصلنا على معلومات جديدة لم تكن معروفة في البداية. فقد تم العثور على أجزاء من قنبلة جوية، لا نعرف عنها كل شيء، لكن ما نعرفه يشير إلى أنها روسية الصنع وكان وزنها يبلغ 120 كغ، بما فيها 40 كغ من المادة المتفجرة".

وكان مصدر بوزارة الدفاع الكرواتية أكد أمس الأحد تحطم طائرة مسيرة في ضواحي العاصمة الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن الحادث "تسبب في انفجار كبير محدثا حفرة عميقة نتيجة ارتطام الطائرة بالأرض".

وفي يوم وقوع الحادث كتبت صحف محلية أن الحديث ربما يدور عن طائرة من دون طيار سوفيتية الصنع من طراز "تو-141" وصلت من أوكرانيا.

المصدر: "تاس"