 
مباشر

الدفاع الكرواتية: القنبلة المسيرة التي تحطمت في زغرب كانت تحوي 40 كغ من المتفجرات

أخبار العالم

الدفاع الكرواتية: القنبلة المسيرة التي تحطمت في زغرب كانت تحوي 40 كغ من المتفجرات
AP Darko Bandic
رجال شرطة في مكان تحطم الطائرة المسيرة في زغرب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/slds

كانت القنبلة داخل الطائرة المسيرة التي تحطمت في العاصمة الكرواتية زغرب ليلة 11 مارس تحوي 40 كغ من المتفجرات، حسبما كشف مسؤول في وزارة الدفاع الكرواتية.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: الطائرة المسيّرة التي تحطمت في زغرب كانت تحمل قنبلة وزنها 120 كغ
وسائل إعلام: الطائرة المسيّرة التي تحطمت في زغرب كانت تحمل قنبلة وزنها 120 كغ

وقال الجنرال جيلكو جيفانوفيتش، مستشار وزير الدفاع الكرواتي، لمحطة HRT التلفزيونية الوطنية: "لقد انتشلنا أمس الطائرة المسيرة وحصلنا على معلومات جديدة لم تكن معروفة في البداية. فقد تم العثور على أجزاء من قنبلة جوية، لا نعرف عنها كل شيء، لكن ما نعرفه يشير إلى أنها روسية الصنع وكان وزنها يبلغ 120 كغ، بما فيها 40 كغ من المادة المتفجرة".

وكان مصدر بوزارة الدفاع الكرواتية أكد أمس الأحد تحطم طائرة مسيرة في ضواحي العاصمة الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن الحادث "تسبب في انفجار كبير محدثا حفرة عميقة نتيجة ارتطام الطائرة بالأرض".

وفي يوم وقوع الحادث كتبت صحف محلية أن الحديث ربما يدور عن طائرة من دون طيار سوفيتية الصنع من طراز "تو-141" وصلت من أوكرانيا.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا