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القوميون يمنعون الأوكرانيين من استخدام الممرات الإنسانية ويجبروهم على استخدام الطرق الفرعية للفرار

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القوميون يمنعون الأوكرانيين من استخدام الممرات الإنسانية ويجبروهم على استخدام الطرق الفرعية للفرار
Sputnik
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قال البرلماني الروسي فيكتور فودولاتسكي، إن فصائل القوميين المتعصبين تمنع الأوكرانيين من استخدام الممرات الإنسانية لمغادرة وطنهم.

وذكر فودولاتسكي، الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوراسي بمجلس الدوما، أن تصرف القوميين هذا يجبر المواطنين على الفرار إلى الأراضي الروسية عبر الغابات والطرق الفرعية.

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وأضاف فودولاتسكي: "يخرج البعض حاليا عن طريق الممرات الإنسانية، ولكن الأغلبية تخرج عبر الحقول والغابات والطرق الفرعية. ويتم توزيع جميع هؤلاء على مراكز الإقامة المؤقتة حيث يحصلون على كل المساعدة اللازمة".

وأشار البرلماني الروسي، إلى أنه يتم كذلك تجميع الذين تم إجلاؤهم من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في مراكز الإقامة المؤقتة داخل الأراضي الروسية حيث تقدم لهم كل المساعدات الضرورية.

وقال فودولاتسكي: "هذا إجراء مؤقت بسبب الخطر الذي يهدد الحياة في المناطق التي يعيشون فيها. وبمجرد استقرار الوضع، سيعودون إلى ديارهم".

المصدر: تاس

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